山本光学株式会社が、女子プロゴルファーの中村心と、2026年3月1日付でSWANSサングラスのブランドアンバサダー契約を締結した。中村は5月28日開幕の「リゾートトラスト レディス」からレギュラーツアーへ出場しており、今回あらためて契約締結が発表された。【写真】サングラスを掛けなかった中村心が選んだ「CONTRAIM」ジュニア時代から数々の大会で優勝を重ねてきた中村だが、これまでプレー中にサングラスを着用してこなかった