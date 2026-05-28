熊本市の排水機場で、全国で初めてとなる人間と協力したロボットによる点検が行われました。 【写真を見る】全国初だワン！犬型ロボットが排水設備を点検熊本 技術者不足の救世主に？ 排水機場の設備を見て回る「犬型」ロボットです。 大雨の際に浸水被害を防ぐため、雨水をポンプで川に流す排水機場などの防災施設では、点検を担う技術者が高齢化などにより不足しています。 そのため、九州地方整備局と国の研究機関が連