熊本市は白川にかかる大甲橋について、安全性の向上と交通渋滞解消を目的に、車線の改良を検討しています。 【写真を見る】“あの狭さ”変わる？熊本市中心部・大甲橋「バスがぎりぎりの道幅」解消へバスレーン50センチ拡幅を検討 熊本市中心部の白川にかかる大甲橋 熊本県道熊本高森線の大甲橋は、熊本市中心部の白川にかかる橋で、中央を市電が走っています。 進路妨害や接触事故も…狭さがもたらす危険性 3車線