【ワシントン＝阿部真司】米国のバイデン前大統領は２６日、機密文書の持ち出しを巡る捜査の過程で提出した私的会話の記録を公開しないよう求め、司法省を提訴した。同省による「政治的意図」による公開だと主張している。訴状によると、差し止めを求めているのは、２０１６〜１７年にバイデン氏が回顧録の執筆に協力した作家と自宅で交わした会話の音声記録など。バイデン氏は副大統領当時の機密文書を私邸に保管していたとし