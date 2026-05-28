俳優の満島真之介（36）が28日、都内で行われた韓国発の酢飲料「美酢（ミチョ）」のイベント「美酢割レスキュー隊隊長初出動セレモニー」に登場した。専用ダイヤルに電話をかけると、その時の気分に合った製品の飲み方を提案してくれる体験型施策「美酢割レスキュー隊フリーダイヤルキャンペーン」が6月1日から開始。満島は同キャンペーン隊長に就任した。利用者の悩みに寄り添う同サービスにちなみ、自身の悩みを聞かれ