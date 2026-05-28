阪神が２７日・日本ハム戦（甲子園球場）で開催したファーストピッチセレモニーで、アメフトのパナソニックインパルスの桑田理介がマウンドに上がった。桑田は仁川学院の野球部出身で投手。当時はチームメートで捕手だった佐藤輝とバッテリーを再結成した。桑田は大きく振りかぶって、ど真ん中に剛速球を投げ込むと、佐藤輝もビックリ。捕球前には目が真ん丸になり、捕球するとスタンドもどよめいた。アメフト選手のパワーを感