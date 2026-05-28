アイドルグループ「#Mooove!」の白色担当、織莉叶（おりと、22）が、28日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを披露した。織莉叶は、発売中の「ヤングチャンピオン」でグラビアを飾っており「表紙は同じグループのリーダー姫野ひなのちゃんです彼女感溢れる織莉叶を、是非沢山見てくださると嬉しいですお迎えまってます」と、ベッドの上でランジェリー姿のオフショットを添えた。またアザーカットも公開されてお