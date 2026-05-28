お笑いコンビ「見取り図」リリー（４１）が結婚したことが明らかになった。本人が２８日放送のＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（木曜午前０時）で発表した。お相手はフリーアナウンサーの今川菜緒（２９）。リリーは相方の盛山晋太郎（４０）とのトーク中に突然、「あと、結婚しました」とポツリと告白した。盛山はたまらず「ちょっと、待て」「今、何て言った？」「『結婚した』って言った？」と猛烈にツッコむ。