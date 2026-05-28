エンは2026年5月25日、運営する総合転職サイト「エン転職」のユーザーを対象に実施した「理想の上司」に関するアンケート調査の結果を発表した。本調査は、2026年4月1日から5月6日までの期間、インターネットによるアンケート調査にて行われ、1,390名から回答を得たものである。「理想の上司」に関するアンケート調査○理想の上司ランキング、男性1位「内村光良」女性1位「天海祐希」「理想の上司を芸能人・有名人で言うと誰ですか