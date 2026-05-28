ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、初回に６試合ぶりの一発となる９号を放った。初回、１四球を与えたものの無失点で終えると、すぐに準備して打席に入った。菅野智之投手（３６）のカウント１―１からの３球目、外角高めの９３・７マイル（約１５０・８キロ）のフォーシームを捉えると振り抜いた。角度２１度、打球速度１