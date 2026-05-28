きょうは午後も雲が多く、所々で雨が降るでしょう。 【写真を見る】東海地方 来週は台風6号の影響で雨･風強まるおそれ きょうは所々で雨 予想最高気温は名古屋29℃ 岐阜28℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/28 昼） 正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない天気が続いています。この時間の気温は27.6℃、湿度は63％です。 きょうは午後も各地で曇り空が続くでしょう。飛騨地方を中心に、所々で雨が降る見込みです。お出か