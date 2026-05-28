【モデルプレス＝2026/05/28】Kis-My-Ft2の玉森裕太が主演を務める7月5日スタートの新ドラマ「マイ・フィクション」（毎週日曜よる10時15分〜、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）のレギュラーキャストが発表された。【写真】森川葵、美脚際立つミニ丈コーデ◆玉森裕太主演「マイ・フィクション」平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能な