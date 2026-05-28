【台風６号】来週前半 沖縄奄美に直撃のおそれ 台風６号は発達しながら北上しています。予報円の中心を進んだ場合、６月２日（火）午前９時には沖縄本島付近に達しそうです。 【台風６号】「強い」勢力で沖縄奄美へ ６月１日（月）９時には、沖縄の南の北緯２３度０５分、東経１２７度３０分を中心とする半径２８０キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メート