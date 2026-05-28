アメリカ航空宇宙局(NASA)が2026年5月26日に開催したイベントで、月面基地(Moon Base)計画の第1段階に関する概要を発表しました。NASAは2026年中に月面探査車やドローンなどを月面に送り込む予定で、複数の民間宇宙開発企業と数億ドル(数百億円)規模の契約を結んだことも明らかにしています。Moon Base - NASAhttps://www.nasa.gov/reference/moonbase-about/NASA Provides Update on Moon Base Rovers, Landers, Missions - NASAh