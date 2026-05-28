Googleの年次開発者向け会議であるGoogle I/O 2026に出席したGoogle DeepMindのデミス・ハサビスCEOが、人間のように思考することが可能な汎用人工知能(AGI)の実現は「早ければ2029年になる」と発言したことが話題を呼んでいます。Google DeepMind CEO Demis Hassabis says we're close to AGIhttps://www.axios.com/2026/05/26/deepmind-ceo-demis-hassabisAI: Google DeepMind CEO Demis Hassabis steps up on AGI. AI-RTZ #1099