東京午前はドル買いがやや優勢。ドル円は１５９．６１円付近、ユーロドルは１．１６０９ドル付近、豪ドルドルは０．７１１８ドル付近までドル高推移。 今週、米ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が、米軍がホルムズ海峡の航行を回復させる「プロジェクト・フリーダム」を再開しつつあると報道し、米中央軍はこれを否定したものの、東京朝方の米軍とイラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）