２８日前引けの日経平均株価は前営業日比４０円３７銭高の６万５０３９円７８銭と小幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８４４８万株、売買代金概算は４兆６８９８億円。値上がり銘柄数は７３６、対して値下がり銘柄数は７７３、変わらずは５７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は方向感に乏しい地合いだった。前日の米国株市場で主要３指数が揃って最高値を更新するなか、フィラデルフィア半導体株指数（