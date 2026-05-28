160.69エンベロープ1%上限（10日間） 160.20ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.57現値 159.1010日移動平均 159.08一目均衡表・転換線 158.86一目均衡表・雲（上限） 158.1321日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.67100日移動平均 157.51エンベロープ1%下限（10日間） 156.37一目均衡表・雲（下限） 156.06ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.0