女優・吉田羊の衣装にフォロワーがくぎ付けになった。吉田は２８日に自身のインスタグラムを更新し「おはようございます本日、ＮＨＫ総合『＃午後ＬＩＶＥニュースーン』の１７時台にインタビューで登場いたします」とテレビ出演を明かした。「舞台『＃リチャード三世』のこと、俳優のことなどたくさん訊いていただきました」と内容を説明し、「ご在宅の方はぜひリアルタイムで、ご不在の方はレコーダーをセットし