俳優の満島真之介が２８日、都内で行われたビネガードリンクブランド「美酢（みちょ）」の新企画「美酢割レシュキュー隊隊長初出動セレモニー」に出席した。胸元にマドラーがついたピンク色のつなぎ姿で登場した。司会者から「ミチョ島隊長」と紹介されると、照れ笑い。「皆さん、大丈夫ですか？今日はこれでいきますよ？」と報道陣に呼びかけ、笑いを誘った。隊長就任記念の盾を受け取ると、「小さい頃から『明るく元気に楽し