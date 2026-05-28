◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２７日（日本時間２８日）、中４日で敵地・ドジャース戦に先発。ドジャース・大谷翔平投手（３１）とこの日２度目の対戦で見逃し三振を奪った。１７年ＷＢＣ準決勝の米国戦以来、９年ぶりとなったドジャースタジアムでの登板。０―２の３回先頭で「打者・大谷」に対し、変化球２球で