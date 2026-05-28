◆米大リーグレンジャーズ３―４アストロズ（２７日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が敵地のレンジャーズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、３試合連続ホーマー、２試合連続マルチ本塁打となる１９、２０号を放って村上宗隆（ホワイトソックス）に並びア・リーグの本塁打ダービートップに浮上した。１９号は４回。右腕デグロムのカウント２―２からの低めの