モデルの香川沙耶がウェディングフォトを公開した。２８日までにインスタグタムで「素敵なウェディングフォトを撮っていただきました」とつづり、純白のウェディングドレス姿や男性との２ショットを披露。「そして何より、長時間の撮影を頑張ってくれたお馬のりゅうくんにも感謝」と乗馬姿もアップし、「大好きな自然と動物たちに囲まれて、お天気にも恵まれて、まるでおひさまに祝福されているような一日でした大好きなチ