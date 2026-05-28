ピザやパスタなどのイタリアンには不可欠なハーブ「オレガノ」。でも、他の使い方がわからず戸棚で眠ったままになっていませんか？実はオレガノは肉にも卵にも合う、とても万能なハーブなんです。今回は、ご自宅で気軽においしく作れるオレガノの魅力を再発見できるレシピを3つご紹介します。 ▼ジューシーでやわらか！「鶏胸肉のオレガノ焼き」 オレガノの爽やかな香りが鶏胸肉にしっかりなじんで、シンプルな材料なのに驚くほ