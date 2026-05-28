１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が２８日都内で初写真集「ＢＲＥＡＴＨ」（主婦と生活社刊）の発売記念記者会見を行った。グループ随一の肉体美を誇り、ＤＤＴプロレスでも活躍。今作ではストイックな一面をあえて封印し、「ありのままで素の自分」をテーマに撮影に挑んだ。武知は「うれしい（という気持ち）が一番大きかった。自分の中であまり表に見せない表情を作りたい、最初に思っ