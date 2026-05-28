タレントのユージ（38）が28日、都内でファッションレンタルサービス「エアクロメンズ」のローンチ発表会に出席した。月額制でプロのスタイリスト提案の洋服を選んでレンタルできる取り組み。ユージは実際にサービスを利用したコーデで登場し、普段は履かないという白パンツ姿を披露。小学5年生の次女から「新鮮！いつもより落ち着いて見えるし、若く見える！」と感想が寄せられ、「娘に言われるの一番うれしい！」と興奮気味