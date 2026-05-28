きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時500円以上値下がりしました。その後、値上がりに転じ、午前はきのうより40円高い6万5039円で取引を終えました。きのうのニューヨーク市場で主要な株価指数はそろって最高値を更新しましたが、半導体株が下落したことを受け、東京市場ではAIや半導体関連銘柄が値下がりした一方、値ごろ感を意識した買いも入り、一進一退の展開となりました。