これからやってくる夏本番に向けて、こまめな水分補給は熱中症予防に欠かせない。水や自宅で作った麦茶などを水筒に入れて持ち歩けば、物価高が続く昨今の状況でも、より経済的に過ごせるだろう。しかし、使った水筒を持ち帰って洗うのが面倒でおっくうになってしまうことも。そんな煩わしさを解消してくれそうなのが、『サーモス』の水筒『真空断熱ケータイマグ JPB-500』だ。【写真】シンプル構造でお手入れが楽な『サーモス』