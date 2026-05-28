◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）のロッキーズ戦で、投打二刀流で先発。2回にテオスカー・ヘルナンデスが負傷途中交代した。T・ヘルナンデスは「6番・左翼手」で先発した。2回、先頭で打席を迎え遊ゴロに倒れた。その際に負傷したとみられ、左太もも裏を気にしながらベンチに戻った。ベンチではヘルメットをロッカーに叩きつける