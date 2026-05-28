お笑いコンビ「見取り図」のリリーが、5月27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）の中で、「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー・今川菜緒さんと結婚したことを明らかにしました。【写真を見る】【 見取り図・リリー 】ラジオで結婚発表「先日、籍を入れました」お相手はフリーアナ今川菜緒相方・盛山も証人として祝福番組内でリリーさんは、結婚とは違う別の話題を展開中、唐突に「あと