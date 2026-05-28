タレント・中山秀征（58）が27日、自身のインスタグラムを更新。イギリスでアートを学んでいた四男の卒業式に、妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）とともに参加したことを報告し、親子ショットや四男が描いた作品を公開した。【写真】「素晴らしい才能」四男の卒業式に参加！中山秀征の夫婦ショット、親子ショットや作品の数々日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）を“早めの夏休