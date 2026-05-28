家や車の鍵がリュックの中で迷子になり、玄関前で慌てて探した経験はないだろうか。ドアの開け閉めのたびにリュックを降ろしたり、荷物を持ったまま無理な体勢で鍵を探したりと、毎日の小さなストレスを感じている人も多いはず。そんな悩みを解消してくれるアイテムとして注目されているのが、アウトドアブランド『チャムス（CHUMS）』のキーケース『Recycle Retractor Key Holder』だ。【写真】玄関前の“ガサゴソ”卒業？ リュ