NASA＝アメリカ航空宇宙局は月面基地の開発計画を新たに発表し、2032年以降に継続的に人類が居住できる拠点を設ける目標を示しました。NASAアイザックマン長官「アメリカは再び月を目指します。NASAは国内外・民間のパートナーたちと協力してムーン・ベース計画を進めます」NASAは26日、月面基地を開発する新たな計画「ムーン・ベース」を発表しました。計画は3段階からなり、第1段階ではドローンなどを活用して2029年までに基地