歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が28日、自身のインスタグラムを更新し、長女で女優・舞踊家の市川ぼたん（14）、長男で歌舞伎俳優の市川新之助（13）との「家族時間」ショットを披露した。「笑って、走って、遊び尽くすふたり」と書き出すと、ぼたんがポーズを決める後ろでポーズを決める新之助のショット、新之助がポーズを決める後ろから同じポーズをしながら顔をのぞかせるぼたんのショットなどをアップ。「子どもたち