お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子が、28日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近のお弁当記録」と書き出し、長男＆次男への“バラエティ豊か”な手作り弁当を一挙公開した。【写真】「中学生の毎日弁当と左下だけ次男用です」息子たちへの手作り弁当を一挙披露した青木裕子青木は、彩り鮮やかでおかずのバリエーションも豊富な手作り弁当の写真をアップし「中学生の毎日弁当