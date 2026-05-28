東京六大学野球春季リーグは今週末の早慶戦を残すのみとなった。4校はすでに全日程を終了、記録が確定した。首位打者争いが面白い。中盤から好調の早大・徳丸快晴外野手（2年）が打率・389でトップに立つ。それまで打率4割台をキープし首位に立っていた法大・境亮陽（同）が最終の明大2回戦で5打数無安打に終わったのが痛く打率・383に落とし2位に転落した。この2人、ご存知の方も多いと思うが大阪桐蔭の同級生。わずか6厘差、