6月2日から22日まで福岡市の博多座で「六月博多座大歌舞伎」が行われる。尾上菊之助改め八代目・尾上菊五郎襲名披露、尾上丑之助改め六代目・尾上菊之助襲名披露の父子共演が見どころだ。父の八代目・尾上菊五郎は歌舞伎を題材にして昨年大ヒットした映画「国宝」級の厳しい稽古で菊之助を鍛えている。「音羽屋」の屋号を2人で盛り上げていく夢も語った。約1年かけて走り続けてきた親子同時襲名披露興行もクライマックスに突入