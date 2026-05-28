16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの川村壱馬が出演する、UHA味覚糖のグミ「コロロ」の新TVCM「早口攻撃」篇が、30日より全国で順次放送される。【CMカット】グミ目線!?覗き込む川村壱⾺本CMは、川村が圧倒的なスピードと密度で繰り出す高速ラップ「早口攻撃」に挑戦。コロロのみずみずしさとはじける食感を高速ラップで表現している。撮影には、川村を高速で追い切る、高精度ロボットアーム（モーションコ