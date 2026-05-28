【第21話】 5月28日 公開 第21話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月28日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第21話「孤独のエルフ」をヤンマガWebにて公開した。 第21話では、千年も続くエルフの王族間の権力闘争を避けるため逃亡を続けているエルフ、コーデリアが登場。ヤーヌスが若い頃に逃亡を手伝ったことで、彼女はヤーヌスに秘めた思いを抱いており……。