【Pen 2026年7月号】 5月28日 発売 価格：880円 画像はAmazonより 【拡大画像へ】 CEメディアハウスは、雑誌「Pen 2026年7月号」を5月28日に発売した。価格は880円。 今号の「Pen」の特集は「ポケモン最新案内」。30周年を迎えた「ポケットモンスター」シリーズを徹底解説する。 誌面では「ぽこ あ ポケモン」や「ポケポケ」などを網羅的に紹介し、これま