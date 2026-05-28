【ワシントン＝栗山紘尚】米政府当局者は２７日、イラン南部の港湾都市バンダルアッバスのドローン管制施設を攻撃したと明らかにした。ドローン攻撃を仕掛けられたため、防衛措置を発動したと主張している。戦闘終結に向けた協議が続く中、ホルムズ海峡周辺の緊張が高まっている。米当局者によると、イランがホルムズ海峡上空に攻撃型ドローン４機を発射し、米軍が撃墜した。イランが５機目を発射させようとしたため、管制施設