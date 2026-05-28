「530運動」発祥の街・愛知県豊橋市で28日、市の職員が清掃活動に取り組みました。530運動は1975年に豊橋市で始まった環境美化活動で、市の職員が28日、登庁前の時間を使って、ごみ袋や火ばさみを手に清掃活動に取り組みました。たばこの吸い殻や空き缶などを次々と拾い集めると、豊橋の花であるツツジがあしらわれたごみ袋25袋がいっぱいになりました。豊橋市では6月1日までの春の530運動で、およそ8万人の市民が清掃活動に