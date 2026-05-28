【姫の護衛は楽じゃない】 5月28日連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は5月28日、原作・しけもく氏、漫画・キサラギ空也氏によるマンガ「姫の護衛は楽じゃない」の連載を「竹コミ！」にて開始した。 本作は、迷宮情報調査室に所属する少年・来栖織羽が、財閥令嬢・九奈白凪の護衛兼メイドを命じられる主従ストーリー。任務を了承した彼に渡されたのは護衛対象の情報と一着のメイド