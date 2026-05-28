ステーキガストで毎月1回の恒例イベントとして開催されていた「ステーキ食べ放題」。2026年5月29日の開催をもって終了することが公式Xで発表されました。5月で終了... ステーキ食べ放題では、4品コースと6品コースから選択でき、2900円から食べ放題が楽しめます。両コースではサラダバー、日替わりカレー、デザートなど20種類以上が食べ放題の「サラダバーフルセット」と「ドリンクバー」が付いています。最後の食べ放題となる5月2