27日、新潟刑務所は収容中の男性受刑者（80代）が死亡したと発表しました。刑務所によりますと27日午前3時半ごろ、巡回中の職員が定められている就寝位置とは異なる場所で横たわっている男性受刑者を発見。声かけにも応答がなかったため、直ちに救命措置を講じつつ救急車を要請し、外部医療機関に搬送したということですが、約1時間後に死亡が確認されました。男性受刑者は2025年2月中旬に新潟刑務所に入所し、当時は複数の受刑者