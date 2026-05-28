【戦国女子高生 龍と虎 秘め事編】 5月28日発売 価格：1,485円 【拡大画像へ】 竹書房は、いくたはな氏によるマンガ「戦国女子高生 龍と虎 秘め事編」を5月28日に発売した。価格は1,485円。 本作は武田信玄や上杉謙信といった戦国武将が記憶を残したままJKの姿になって現代に転生した、という作品。本編である「戦国女子高生龍と虎」では描かれなかった、戦国武将たちによる