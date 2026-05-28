自転車の盗難を防ごうと、高校生が警察と連携し自転車から離れる際は鍵をかけるよう呼びかけました。「自転車の鍵かけよろしくお願いします」27日、亀田駅で自転車に鍵をかけるよう呼びかけたのは江南区の高校に通う生徒11人です。江南警察署は区内の3つの高校に地域安全活動のボランティアをお願いしています。2025年、江南署内で発生した自転車の盗難は100件を超え、その9割が鍵をかけていなかったということです。【江南警察署