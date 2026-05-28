27日夜、新潟市中央区の県知事公舎で門の扉を蹴って傷つけたとして46歳の男が逮捕されました。木の扉にくっきり残った足あと…27日午後7時半すぎ、新潟市にある知事公舎で男が騒いでいるのを警察官が発見して110番通報しました。逮捕されたのは、新潟市西区青山の無職、曽我毅容疑者（46）です。調べによりますと曽我容疑者は正門の木製の脇戸を6回蹴り、タテ35センチ、ヨコ30センチにわたって傷を付けたほか、戸板にひびを入れた