今月5月末で活動終了となる嵐。これを前に、その軌跡を3つの時代に分けて振り返りたい。まず初回は、1999年のCDデビューから模索の時期を経てブレイクのきっかけをつかんだ2007年頃までをたどる。 （関連：【写真あり】『水ダウ』ディレクターが語る、嵐の不思議な関係性――「変わったグループだと思います（笑）」） ■事務所をやめようと思っていた3人 1999年の9月、ハワイ海上のクルӦ