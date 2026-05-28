サングラスや眼鏡のブランドとして知られているRay-Ban（レイバン）やOAKLEY（オークレイ）とMeta（メタ）が協業したスマートグラスが2026年5月21日に日本でも発売された。スマートグラスとはただの眼鏡ではなく、スピーカーやカメラを搭載しスマートフォンの相棒としても使うことのできる、新しいカテゴリの製品だ。今回の新製品で何ができるのか、そもそもスマートグラスとは何なの